摩根士丹利前中国高管承认不法行为

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透华盛顿4月25日电---摩根士丹利(MS.N)前任高层彼得森(Garth Peterson)认罪,承认密谋逃避美国反贿赂法要求的内控规定.彼得森曾在摩根士丹利中国公司供职,业绩斐然,如今却被判有罪.
彼得森曾任摩根士丹利房地产投资和基金谘询业务董事总经理.周三他亦与美国证券监管当局相关的指控达成和解,同意接受约370万美元的罚金,并被永久剥夺从业资格.
监管机构称,彼得森通过秘密安排,让自己和一位中国官员获取数百万美元,为掩人耳目,他将这些钱假装为支付给摩根士丹利的中间人费用.
美国证券交易委员会(SEC)称,这些款项违反了反海外贿赂法(FCPA),该法令禁止贿赂外国政府官员的行为.
近年来,SEC和美国司法部加大力度执行FCPA,开出数十亿美元罚金,但彼得森一案成为首宗与金融服务业相关的案子.
配合美国政府调查行动的摩根士丹利没有被起诉.彼得森的辩护律师则拒绝置评.
彼得森一案将在7月17日宣判,面临最高五年刑期.
2000年代初期,彼得森加入摩根士丹利中国房地产投资部门,出色的人际交往和语言能力使他得到快速晋升.2008年12月,摩根士丹利因怀疑彼得森违反反海外贿赂法将其解雇.
SEC称,彼得森与上海永业企业(集团)有限公司前董事长私交甚好,摩根士丹利上海房地产投资业务的成功与後者不无关系.
SEC还称,彼得森通过秘密安排,两人得以从摩根士丹利旗下一支基金中获得可观的上海地产权益.
SEC表示,彼得森同意放弃25万美元的非法所得,并交出340万美元上海房产权益.(完)
--编译 白云;审校 沈以文/蔡美珍
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