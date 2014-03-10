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国际财经 | 2014年 3月 10日 星期一 15:43 BJT

摩根士丹利下调今明两年金价预估

路透3月10日 -摩根士丹利(MS.N)周一下调2014年金价预估，指因受美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减刺激政策影响，以及巨大监管压力促使投行要削减大宗商品业务。

摩根士丹利称，尽管以美元计价的黄金价格下跌，但印度合法的黄金进口仍偏低，而中国实货黄金需求强劲。

该行补充道，2013年上市交易基金(ETF)大幅抛售，盖过了消费者强劲黄金需求的影响，导致金价下跌。

“鉴于过去10年成本大幅上升，较低的价格环境将给金矿商带来重大挑战，”该行表示。

摩根士丹利将2014年平均金价预估下调11.6%至每盎司1,160美元，并将2015年平均金价预估调降12.5%至每盎司1,138美元。(完)

(编译 王翔琼；审校 艾茂林)

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