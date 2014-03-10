摩根士丹利下调今明两年金价预估

INCJ和政策银行考虑与博通联手竞购东芝芯片业务--朝日

路透东京4月19日 - 日本朝日新闻周三表示，日本政府支持的基金--产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行，正考虑与美国芯片厂商博通(Broadcom)联合出价竞购东芝旗下半导体业务，此举将让博通一跃在该业务竞购中领先对手。