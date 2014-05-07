摩根士丹利执行长称银行家判断失误并非犯罪

路透纽约5月6日 - 摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)执行长戈尔曼(James Gorman)周二表示，他并不认为应该有更多银行家得为了金融危机而坐牢。

“判断失误、能力不足、玩忽职守、贪婪：这些可能无法为社会所接受，且导致许多人陷入窘境，也可能带来金融灾难，但是它们算不上刑事犯罪，”戈尔曼在一个活动上，对前来采访的金融人士兼前记者Steve Rattner表示。

戈尔曼还表示，像马多夫(麦道夫/Bernard Madoff)的庞氏骗局这种被证明违法的案例不多，罪犯也已被关入大牢。

他说，“如果人们把工作搞砸了就得被关进监牢，那么各企业里里外外有好多人都要被关起来了。”

戈尔曼并未具体谈到美国司法部最近对多家银行发起的刑事诉讼。

戈尔曼还称，政府本不应该废除大萧条时代的法规，这些法规要求商业银行不得开展证券承销和交易业务。戈尔曼曾担任证券律师和顾问，2010年接任摩根士丹利执行长一职。

这些法规就是格拉斯-斯蒂格尔法案(Glass-Steagall Act)的一部分，它们在数年期间遭到削弱，1990年代末期立法允许建立花旗集团(Citigroup)(C.N)，更使该法案寿终正寝。截止2009年，花旗在金融危机中亏损导致美国政府三度出手相救。

在被多次问及格拉斯-斯蒂格尔法案是否应该废除时，戈尔曼都只是简单地回答“不应该”。不过他也指出，废除该法案并非是造成贝尔斯登(Bear Stearns)和华互银行等非综合银行在危机中破产的因素。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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