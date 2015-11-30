摩根士丹利固定收益部门拟最多裁员25% 涉及所有地区--消息

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透11月30日 - 知情人士表示，摩根士丹利(MS.N)计划旗下固定收益部门最多裁员25%。
该人士称，这次裁员遍及各地区，且可能在未来两周内发生。
该消息由彭博于周一稍早率先报导。
此前，摩根士丹利称，在截至9月30日的第三季，固定收益证券和商品(FIC)业务营收经调整后下降42%，至5.83亿美元，归属于股东的净利润下滑42.4%。
摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)一直专注于股票交易和(尤其是)财富管理业务，作为该行获利推动力。由于监管及资本要求更加严格，已造成债券交易变得更加困难。摩根士丹利是以资产计的美国第六大银行。
该公司负责公司股票业务的Ted Pick，在上个月由戈尔曼拔攫掌管整个交易业务，以促进公司债券和股票部门之间更好地配合。
摩根士丹利不愿置评。
该公司股价今年至周五收盘已下跌12.9%。周一时收升1.5%。(完)
(编译 戴素萍 审校 许娜)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。