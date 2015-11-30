摩根士丹利固定收益部门拟最多裁员25% 涉及所有地区--消息

路透11月30日 - 知情人士表示，摩根士丹利(MS.N)计划旗下固定收益部门最多裁员25%。

该人士称，这次裁员遍及各地区，且可能在未来两周内发生。

该消息由彭博于周一稍早率先报导。

此前，摩根士丹利称，在截至9月30日的第三季，固定收益证券和商品(FIC)业务营收经调整后下降42%，至5.83亿美元，归属于股东的净利润下滑42.4%。

摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)一直专注于股票交易和(尤其是)财富管理业务，作为该行获利推动力。由于监管及资本要求更加严格，已造成债券交易变得更加困难。摩根士丹利是以资产计的美国第六大银行。

该公司负责公司股票业务的Ted Pick，在上个月由戈尔曼拔攫掌管整个交易业务，以促进公司债券和股票部门之间更好地配合。

摩根士丹利不愿置评。

该公司股价今年至周五收盘已下跌12.9%。周一时收升1.5%。(完)