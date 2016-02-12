摩根士丹利以32亿美元了结金融危机期间不当销售RMBS指控

路透华盛顿2月11日 - 美国联邦及州政府官员周四称，摩根士丹利(MS.N)将支付约32亿美元和解金，以了结其误导投资者有关住宅抵押贷款支持证券(RMBS)的指控，这些证券后来在金融危机期间成为不良资产。

本案源自于联邦及州政府联合任务小组的调查行动。该小组于2012年成立，负责调查金融危机中的潜在不当行为。

摩根士丹利所支付的32亿美元中，将有26亿美元用于解决美国司法部所提出的指控。5.5亿美元将付给纽约，2,250万美元将用于和解与伊利诺州政府的一项官司。

这些针对摩根士丹利的指控宣称，摩根士丹利让投资者以为该行推出的RMBS前景美好，即便这些贷款存在重大瑕疵。(完)