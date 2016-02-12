摩根士丹利以32亿美元了结金融危机期间不当销售RMBS指控

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透华盛顿2月11日 - 美国联邦及州政府官员周四称，摩根士丹利(MS.N)将支付约32亿美元和解金，以了结其误导投资者有关住宅抵押贷款支持证券(RMBS)的指控，这些证券后来在金融危机期间成为不良资产。
本案源自于联邦及州政府联合任务小组的调查行动。该小组于2012年成立，负责调查金融危机中的潜在不当行为。
摩根士丹利所支付的32亿美元中，将有26亿美元用于解决美国司法部所提出的指控。5.5亿美元将付给纽约，2,250万美元将用于和解与伊利诺州政府的一项官司。
这些针对摩根士丹利的指控宣称，摩根士丹利让投资者以为该行推出的RMBS前景美好，即便这些贷款存在重大瑕疵。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。