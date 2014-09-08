摩根士丹利设定恒生指数及国企指数一年目标 最多升30-40%

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港9月8日 - 投行摩根士丹利最新亚洲策略报告称，该行将恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE未来12个月“牛市”目标分别设为33,000点和16,000点，较现水平大约有30-40%潜在升幅。
基于该行对经济增长和外汇预测所做改变，摩根士丹利对企业盈利和市盈率模型作出调整，因而上调亚洲多只指数未来一年（至2015年9月止）目标预测，其中恒生指数和恒生国企指数的“基本”目标分别为27,600点及13,100点，较此前预测上调3-5%，潜在升幅大约10-15%。
该行分析师Jonathan F Garner在报告中称，在亚洲/新兴市场领域之中，继续看好日本和中国股市，并预期在牛市情景之下，东证股价指数.TOPX和恒生国企指数具有最大的潜在升幅。
报告并给出中国焦点股名单，主要侧重于新经济和金融概念，15支推介股票分别是瑞声声学(2018.HK)、友邦保险(1299.HK)、华晨中国汽车(1114.HK)、蒙牛乳业(2319.HK)、中国移动(0941.HK)、中国太保(2601.HK)、中国海洋石油(0883.HK)、新奥能源(2688.HK)、港交所(0388.HK)、华电国际(1071.HK)、中国工商银行(1398.HK)、新鸿基地产(0016.HK)、四环医药(0460.HK)、中芯国际(0981.HK)以及腾讯控股(0700.HK)。
香港时间10:57，恒生指数跌0.47%，报25,122.47点；国企指数则升0.15%，报11,385.32点。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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