摩根士丹利下调互联网类股评级 称该板块估值过高

路透11月11日 - 摩根士丹利(MorganStanley)将互联网类股的行业评级从“有吸引力”下调为“与大市同步”，称该板块需要加速增长才能符合目前估值。

据汤森路透数据，Facebook(FB.O)和LinkedInLNKD.N在过去一年股价上涨了一倍多，预估市盈率(本益比)分别为44倍和97倍。数据显示，谷歌(GOOG.O)股价同期上涨56%，市盈率近20倍。

摩根士丹利分析称，互联网股票估值上涨是因为投资者看重潜在市场范围(TAM)的机遇，但不太关注风险。

“对于我们所有的公司而言，要达到长期预估，可能没有足够的TAM，”分析师周一在客户报告中表示。

摩根士丹利将谷歌从Best Idea最佳投资名单中移除，称催化因素已经耗尽。

但该公司维持对谷歌和其他互联网类股的“增持”评级，包括eBay(EBAY.O)、亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)、LinkedIn和Facebook。

“虽然我们仍然相信‘增持’类股还保持着上行趋势，但这一类股票整体估值比较准确。”(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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