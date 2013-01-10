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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 10日 星期四 13:27 BJT

摩根士丹利拟在机构证券部门裁员1600人

两位知情人士周三表示，摩根士丹利计划从本周开始裁减1,600名员工。知情人士并表示此次裁员涉及摩根士丹利的机构证券部门，包括销售、交易和投行岗位，该部门员工总数将被削减6%，另外还涉及技术等相关支持部门的员工。摩根士丹利执行长戈尔曼已经承诺削减成本。路透

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