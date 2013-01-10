摩根士丹利拟在机构证券部门裁员1,600人

路透1月9日 - 两位知情人士周三表示,摩根士丹利(MS.N)计划从本周开始裁减1,600名员工.由于交易和并购业务的营收依然低迷,华尔街银行业者正缩减规模.

消息人士称,此次裁员涉及摩根士丹利的机构证券部门,包括销售、交易和投行岗位,该部门员工总数将被削减6%,另外还涉及技术等相关支持部门的员工.

摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)已经承诺削减成本,他曾于7月表示,计划在2012年裁减全球员工总数7%.消息人士称,新裁员行动不在此计划之列.

消息人士表示,这次裁员规模相当于机构证券部门员工数量的6%左右,不到2012年底全公司员工总数的3%.

"银行业还是在接连不断传出负面消息,"纽约Odyssey Search Partners的华尔街猎头Greg Cresci说,"鉴于如此多的银行已经宣布类似计划,很难说何时会到底."

摩根士丹利此次裁员引人关注,因为不像主要竞争对手高盛那样每年末位淘汰5%的员工,其并没有此类裁员计划.但此次裁员表明华尔街银行业目前所处的商业环境严峻,几乎没有什么领域实现营收增长来改善获利.

其中一位消息人士称,尽管摩根士丹利裁员将涉及所有级别的员工,但潜在对象更多将是薪资最高的资深员工.

该人士说,此次裁员大约半数将在美国,其余是在国际部门.

摩根士丹利股价周三收盘下跌0.15%,报19.62美元.截至周二该股过去52周累计上扬16%,追随金融股的普遍涨势.(完)

(编译 王兴亚; 审校 程琳)

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