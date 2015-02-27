《热点透视》摩根士丹利财报放马后炮，增提27亿美元法务拨备

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 王丽鑫

路透纽约2月26日 - 摩根士丹利 将获利砍掉27亿美元，有些马后炮的意味。与花旗 集团10月和12月时情况类似，摩根史丹利周三冷不防的向投资者公布诉讼和解的消息。但与花旗不同的是，执行长戈尔曼(James Gorman)带领的这家银行成功地把这部分费用归到上年帐上。

最关键的就是时机。美国公司在向证券交易委员会(SEC)提交季度或年度财报之前，数据都是初值。此前发生的盈利或亏损都可以相对容易地补充到财报中。

企业对于公布这类资讯的时点没有太多自由裁量权。当费用成本“可能发生而且可以估计”，就应该公开；然而认定“可能发生而且可以估计”的时点则存在一定的转圜空间。

摩根士丹利的案例而言，摩根大通 、美国银行 和花旗集团金额较大的和解应该已经给该公司带来警示作用，预知将会有一大笔支出，促使摩根士丹利提前增加拨备。但另一方面，美国司法部及各州的罚款没有明确的规律可循。

尽管如此，摩根士丹利及其股东不难将这部分成本归于上年。这笔法律拨备导致该行2014年初步获利近乎腰斩至31亿美元左右，亦即股东权益报酬率(ROE)仅为难堪的4.6%左右。

这远低于戈尔曼打算在未三年左右达成的10%目标。但从花旗秋季时的外汇问题相关处罚意味着投资者要调整对年内余下时间的预测来看，这件事已经成为过去。若此次和解公布时间，是在摩根士丹利向SEC提交年度财报之后，今年就极难给出较好的回报。