摩根士丹利因推动不道德销售竞赛而遭起诉--监管机构

路透波士顿10月3日 - 麻萨诸塞州最高证券主管机构周一指控摩根士丹利(MS.N)，在推促经纪商销售贷款给客户时做出“不诚实且不道德行为”。

麻州州务卿William Galvin指控摩根士丹利在该州及罗德岛州进行高强度的销售竞赛，并施予强大压力，这两州经纪商若出售所谓的“证券质押贷款”(securities based loans, SBLs)，可赚取的数字是以千美元计。

Galvin称，这些用意在于提振业务的销售竞赛，被摩根士丹利正式禁止，但此举仍为该公司带来丰厚获利，因贷款发起数量呈倍速增长，贷款余额增加了2,400万美元。

证券质押贷款让客户可以利用投资帐户作为质押来进行贷款，但可能会出现一些风险，包括银行出售这些证券来偿还贷款的风险。

摩根士丹利称，指控的内容并不确实，该公司计划积极为自身辩护。“证券质押贷款帐户只有在与每个客户讨论过后才会开立，并取得客户的确认，”发言人James Wiggins在一份声明中表示。

但Galvin指控称，摩根士丹利高管在发现不当销售竞赛的时间慢了半拍，未能立即停止这些竞赛，还淡化了SBLs的附带风险。(完)