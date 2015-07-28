中投拟以逾18亿美元收购澳洲商业地产

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透悉尼7月28日 （记者 Byron Kaye） - 中国主权财富基金--中国投资有限责任公司计划以18.2亿美元向摩根士丹利收购澳大利亚写字楼资产组合，此举表明中国对海外稳健资产的需求。
这是中投在澳大利亚最大手笔的投资。当前悉尼的写字楼供过于求，而租户看来缺乏扩大租赁面积的意愿。
“这是赌博，尤其是考虑到美国今年可能加息，而一旦美国加息，我们很可能也会跟进。”里昂证券高级地产分析师斯考特（Michael Scott）表示。
“大租户没有大幅扩张，大家都有点注重成本，”他说道，“这么大的手笔表明中国人有多想涉足这个市场。”
中投此次购买悉尼和墨尔本的九栋写字楼资产，是其近月海外商业地产收购案中最大规模。法国媒体6月报导称，中投以13亿欧元（14.4亿美元）向美国地产集团世邦魏理仕(CBG.N)购买法国和比利时的10个购物中心。
近期中国股市大幅震荡，周一沪综指创下八年来最大单日跌幅，而此次交易凸显中投对避险投资的需求。
该交易尚需获得澳洲外国投资审查委员会批准，此桩收购案表明中国对澳洲地产的兴趣正从住宅扩大到更广领域。
澳洲外国投资审查委员会称，中国2013-2014财年在澳投资额276.5亿澳元（201.7亿美元），超过美国成为澳洲最大外国投资来源国，其中近一半流入地产领域。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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