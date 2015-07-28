中投拟以逾18亿美元收购澳洲商业地产

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼7月28日 - 中国主权财富基金--中国投资有限责任公司计划以18.2亿美元向摩根士丹利收购澳大利亚写字楼资产组合，此举表明中国对海外稳健资产的需求。

这是中投在澳大利亚最大手笔的投资。当前悉尼的写字楼供过于求，而租户看来缺乏扩大租赁面积的意愿。

“这是赌博，尤其是考虑到美国今年可能加息，而一旦美国加息，我们很可能也会跟进。”里昂证券高级地产分析师斯考特（Michael Scott）表示。

“大租户没有大幅扩张，大家都有点注重成本，”他说道，“这么大的手笔表明中国人有多想涉足这个市场。”

中投此次购买悉尼和墨尔本的九栋写字楼资产，是其近月海外商业地产收购案中最大规模。法国媒体6月报道称，中投以13亿欧元（14.4亿美元）向美国地产集团世邦魏理仕 购买法国和比利时的10个购物中心。

近期中国股市大幅震荡，周一沪综指创下八年来最大单日跌幅，而此次交易凸显中投对避险投资的需求。

该交易尚需获得澳洲外国投资审查委员会批准，此桩收购案表明中国对澳洲地产的兴趣正从住宅扩大到更广领域。

澳洲外国投资审查委员会称，中国2013-2014财年在澳投资额276.5亿澳元（201.7亿美元），超过美国成为澳洲最大外国投资来源国，其中近一半流入地产领域。（完）