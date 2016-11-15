摩根士丹利数名高管选后出脱持股 获利1050万美元

路透11月14日 - 根据证券监管资料，摩根士丹利(MS.N)几名高管过去一周藉由执行期权及出脱股票，共计赚得约1,050万美元，其中多半是对选后银行股的涨势进行获利了结。

摩根士丹利股票过去一年曾低见22美元，而后走势逆转；在美国六大银行股当中，成为今年迄今表现最佳的个股，周一则收在39.35美元。

美国其他大型银行高管并未进行类似的交易，即便特朗普意外赢得总统大选后，美国银行股的涨势推使道指创下纪录高位。

美国证券交易委员会(SEC)周一的文件显示，摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)在上周五的部份交易当中赚得294万美元。戈尔曼是以37.70美元的价格出脱20万股，且斥资约460万美元以22.98美元的价格执行20万股的股票期权。

总裁Colm Kelleher周四在交易中净赚330万美元。他在22.98美元行使了222,713股的选择权，然后以每股37.92美元卖出了115,167股，在38.71美元价位卖出64,127股。投资管理部门主管Dan Simkowitz也在周四卖出了价值230万美元的股票。

首席法务官Eric Grossman周五通过行使选择权和卖出股票获利475,206美元。

财务长Jonathan Pruzan是五名高管中唯一一位在选举结果揭晓前就了结获利的，卖出了150万美元股票。

摩根士丹利的一名发言人拒绝对上述证券备案文件置评。

摩根士丹利股价自特朗普获胜前收盘以来上涨了17%，并触及16个月高点。

特朗普站在主要保守派人物一边，要求废除2010年多德-弗兰克金融改革法案。银行业者普遍反对这项法案。(完)