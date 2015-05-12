Castleton与摩根士丹利达成交易 跻身一流石油交易商行列

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月11日 - Castleton Commodities International(CCI)将购买摩根士丹利(MS.N)的实货石油业务，跻身全球一流原油和燃料交易商的行列。
这笔外界期待已久的交易，似乎标志着摩根士丹利在实货石油市场叱咤风云30多年历史的结束，Castleton将获得几十个油罐的储存租赁权、多张实货石油供应和购买合约，以及一个包含100名交易员的团队。
摩根士丹利和Castleton都没有公布交易条款，但分析师估测，交易估值可能略高于10亿美元。这主要反映了储存中或在途运输的石油库存的价值。摩根士丹利曾说过，这笔交易对它来说不是特别重要。
该交易“很好地契合了我们致力于成为最顶级的全球多商品交易商的目标，”Castleton总裁兼执行长William C. Reed II在声明中称。
Castleton称，Global Oil Merchanting部门过去五年每日交易约200万桶原油和油品，并有45个储油租赁体系，可供存储约3,000万桶油，主要分布在欧洲和美国。
了解该交易的知情人士表示，约有100名行政管理人员料将因这笔交易而搬至CCI，其中包括交易员和货运人员。
摩根士丹利仍保留面向客户的油品交易业务，包括实货和期货交易。一位消息人士称，该银行还计划剥离在油轮企业Heidmar的持股，但这不在该交易范围内。
该交易将让Castleton在规模巨大的油市有更大的施展拳脚空间。Castleton称，摩根士丹利的Tom Simpson和Fabrizio Zichichi将带领全球石油交易业务。(完)
(编译 白云/李爽 审校 戴素萍)
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