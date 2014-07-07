摩根士丹利亚洲私募股权基金筹资17亿美元

路透香港7月7日 - 摩根士丹利周一表示，旗下亚洲私募股权投资部门第四只亚洲基金已经筹得17亿美元的资金，当前寻求在中国和韩国的投资机会。

摩根士丹利在声明中称，摩根士丹利私募股权亚洲IV LP基金已经进行了两笔投资，且筹资额超过最初目标。

IV基金的关注地区之一是中国。

“过去两年在中国，我们看到出现过去10年来最诱人的进场价格。”摩根斯坦利亚洲私募股权基金(Morgan Stanley Private Equity Asia,MSPEA)首席执行官Chin Chou称。(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)

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