摩根士丹利亚洲私募股权基金筹资17亿美元

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港7月7日 - 摩根士丹利周一表示，旗下亚洲私募股权投资部门第四只亚洲基金已经筹得17亿美元的资金，当前寻求在中国和韩国的投资机会。
摩根士丹利在声明中称，摩根士丹利私募股权亚洲IV LP基金已经进行了两笔投资，且筹资额超过最初目标。
IV基金的关注地区之一是中国。
“过去两年在中国，我们看到出现过去10年来最诱人的进场价格。”摩根斯坦利亚洲私募股权基金(Morgan Stanley Private Equity Asia,MSPEA)首席执行官Chin Chou称。(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
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