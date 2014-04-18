《热点透视》摩根士丹利第一季业绩可圈可点 更增从容底气

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Antony Currie 编译 蔡美珍
路透纽约4月17日 -以第一季获利表现而言，没有几家银行有什么可以拿来说嘴的亮点。不过摩根士丹利周四交出净利14.5亿美元的成绩单，至少有资格可以松一口气。在执行长戈尔曼(JamesGorman)的领导下，今年第一季成绩远优于去年，其中包括固定收益交易业务强劲的破格表现。更重要的是，比起美国银行(BAC.N)及花旗(C.N)等对手，戈尔曼显得更接近达成目标。
尽管如此，摩根士丹利的数字并没有高盛(GS.N)那么漂亮。高盛第一季年率化股东权益报酬率(ROE)为10.9%，摩根士丹利则是8.9%，不过高盛是靠着投资收益比分析师高出5亿美元的帮助。摩根士丹利的ROE仍然低于10%的指标水准。不过朝着这个目标前进的动力似乎正在增强。
证据之一就是，摩根士丹利的固定收益-外汇-大宗商品部门第一季营收同比大增35%。美国银行只增加2%，花旗、摩根大通(JPM.N)及高盛则衰退11-21%。摩根士丹利的股票交易部门也有丰收的一季，营收17亿美元，是过去三季来第二次超越高盛。
不过获利最肥美的则是两个资本密集度较低的业务。财富管理部门延续先前表现，税前利润率19%，仅略低于中长期目标。投资管理部门税前利润率高达36%，足以比美贝莱德(BLK.N)等市场巨头。
戈尔曼兴奋地告诉投资人，光是这两项业务的获利能力，就可以支持将股息派发提高一倍甚至两倍，不过前提是获得美联储允许。这在短期内是无法实现的。不过摩根士丹利的核心获利改善，诉讼及监管方面的麻烦又远少于美国银行及花旗，因此戈尔曼可以享受一下久违的轻松感了。(完)
(译文审校 张荻)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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