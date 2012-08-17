大摩前高管因在中国行贿获刑九个月

路透纽约8月16日电---前摩根士丹利(MS.N)负责地产交易的主管周四遭判刑九个月,该主管规避银行的内部控管,图利自己和一名中国政府官员.

现年43岁的Garth Peterson已於4月认罪,承认密谋规避摩根士丹利的内部帐务管控,而此一内部管控是依照美国海外贪污行为法(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)所设.

法庭记录显示,Peterson原为摩根士丹利上海地产投资和基金顾问业务的一名常务董事,他在2008年遭到解雇,当时正针对一笔有疑问的地产交易进行调查.

海外贪污行为法的用意,在於防止对海外官员的不法贿赂,联邦调查机构近年来积极努力执行该法,而Peterson案是与金融服务产业相关的首批案例之一.

这项判决是由纽约布鲁克林的美国地方法院法官Jack Weinstein所宣判,原先检方求刑长达51-60个月.

Peterson在周四判决庭审中向家人和前雇主道歉,称自己与上海永业集团某职员达成可疑地产交易时,踏上"错误道路".

检察官指控Peterson协助那位永业职员和一名加拿大律师,以折扣价秘密买入摩根士丹利基金旗下一处高端上海房产的权益.

检察官称,这位永业职员则以帮助摩根士丹利在中国房地产市场寻找投资机会作为交换.

折价买入的地产权益最终价值比Peterson与同犯支付的价格高出近540万美元.

法庭文件显示,Peterson声称他是为拉关系,才有了与那位永业职员的交易.但检察官指出,Peterson在利用交易拍马屁谋私利.

4月时,Peterson和解了一宗与美国证交会(SEC)的相关民事诉讼.他同意永不再从事证券行业,并放弃获得的上海地产权益,当时SEC对这处地产的估值为340万美元.

摩根士丹利未被起诉,并表示与当局进行合作.该行发言人称,Peterson有意避开摩根士丹利的内部控制,严重违背了该行的价值观和政策.

南伊利诺斯州大学法学院助理教授Mike Koehler称,法官对FCPA案件作出的监禁判决通常都短於一年,Peterson案件突显检察官无力做出更重的惩罚.(完)

--编译 张明钧/白云;审校 徐文焰

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