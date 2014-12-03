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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 18:42 BJT

中港个股：摩根士丹利以更优条件赢得中国平安增发独家承销权--消息

第一次时，承销商开出的较平安11月6日收盘价折让8%的价格，能够获得27亿美元的认购。监管机构批准配股后，平安申请股票在11月7日暂停交易。

消息人士称，几天前进行的第二次尝试的细节也不得知。

消息人士称，摩根士丹利找来规模较小的一群投资者，但他们愿意以较少的折让认购更多股份，因此摩根士丹利赢得了这个项目。消息人士还说，新股最终以较11月28日收盘价折让4.7%的价格发售。

据汤森路透旗下IFR报导，平安曾让瑞信和高盛也按摩根士丹利给出的条件操作，但这两家银行无法做到。

12月1日购买平安配股的财团大约有10位投资者，其中包括阿里巴巴集团 和腾讯控股 的创始人。(完)

(编译 张明钧/李春喜; 审校 蔡美珍/王洋)
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