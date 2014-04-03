大摩CFO：企业女性高管数量“太尴尬”

路透纽约4月2日(记者 Lauren Tara LaCapra) - 摩根士丹利首席财务官波拉特(RuthPorat)周三呼吁政府和企业领导人鼓励提拔女性担任高层职务，称美国企业中女性高管的数量“太尴尬”。

波特拉表示，她支持纽约州参议员陆天娜(KirstenGillibrand)提出的法律，即创设国家支持的带薪家庭假期，帮助女性在不必放弃工作的情况下抚养孩子。她还鼓励企业实施能确保更多女性被提拔至高层岗位或董事会职位的协议。波特拉是华尔街上最有影响力的女性之一。

波特拉在日本商会(JapanSociety)举行的一场活动上表示：“尽管美国的统计数据显然要比50年前好，也比很多其他市场好很多，但这一数字不应就此止步，事实上，我要说这一数字令人感到太尴尬。”

越来越多的女性企业领导人提到职场上的性别问题。这个问题的引发部分是由于Facebook首席运营官雪莉·桑德伯格(SherylSandberg)去年出版的一本书《向前一步》(Lean in)。她在书中表示，女性需要在争取权力方面变得更为主动积极。

波特拉表示，她同意桑德伯格的哲学，但也承认，如果法律和企业架构“不给力”，女性想获得成功也不太可能。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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