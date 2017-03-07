摩根士丹利看涨英镑前景 上调对英国中型股预估

路透伦敦3月7日 - 摩根士丹利策略师周二发布的研究报告称，对英镑持看涨态度，并因此上调了对英国中型股企业的预估。

该券商警告称，英镑走强往往伴随英股大型股.FTSE表现劣于其他区域，并称他们建议投资者寻求抛售出口商类股。

摩根士丹利称，汇率对英国股市的影响创20年最高，目前英股较易受到汇市波动的影响。

自去年6月英国公投退欧以来，英国富时100指数.FTSE的表现与英镑/美元走势呈现高度负相关，因营收多数来自海外的指数成分股企业大幅调升了获利。

与此同时，英国国内企业股票也相应受挫，因为这些公司获利货币是英镑，但成本可能以外币支出。

摩根士丹利目前认为这种趋势很有可能发生反转。该公司外汇策略师预计，到今年年底英镑兑美元将升至1.28，到2018年底将升至1.45。

这些预估促使该公司将中型股的评级从“低配”上调至“中性”，并将英国大型股评级从“超配”下调至“中性”。

摩根士丹利称，按行业来看，金融和不动产领域有望因货币升值而涨幅居前，因为他们的相对表现与汇率关系最为密切。

该行对英国国内企业中超配评级的股票包括AA、Autotrader、莱斯银行集团、英国马莎百货和Whitbread。(完)