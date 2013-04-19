摩根士丹利第一季获利下滑 债券交易业务停滞不前

* 第一季扣除会计调整因素的获利下滑

* 调整后的固定收益和商品交易业务营收下降

* 调整后EPS为0.61美元，高于市场预估的0.57美元

* 财富管理业务营收增长5.4%

* 股价收低5.4%，报20.31美元

路透4月18日 - 摩根士丹利(MS.N)公布经调整后的第一季获利下降14%，因债券交易业务增长停滞。这令人再度质疑该行能够多快地令该业务重现活力。

该业绩令摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)承受更大压力。他一直在强化该行的财富管理业务，并缩减交易部门的资产规模。他正在尝试让该行的获利即便是在经济低迷时期也能保持稳定，不过一些投资者担心，他的努力让摩根士丹利的投行业务元气大伤。

该公司股价周四收挫5.4%至20.31美元。

Kavar Capital Partners的执行长Douglas Ciocca表示，投资者开始“认识到，新业务模式让该行更像是一家公用事业部门，而非有吸引力的大型银行”。

“在投资者看来，这是观念的转变，”Douglas Ciocca说。“像摩根士丹利这样的银行曾经以高风险的交易业务来获得巨额利润。”

不计入该行债务价值变动的调整因素，摩根士丹利第一季度债券和大宗商品交易营收下跌了约40%至15亿美元，表现落后于高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)等同业对手。高盛与摩根大通的固定收益交易收入下滑幅度较浅。本周各家银行普遍公布营收走弱，因该行业仍受到低利率、贷款需求疲弱和其他阻力的拖累。

摩根士丹利首席财务官Ruth Porat将固定收益交易营收下滑的原因，归结为利率产品和大宗商品的放缓，另外还有3月时整体市场活动骤然降温。

Porat表示，固定收益业务某些问题是周期性的，特别是大宗商品业务。而未来像信贷、抵押贷款和外汇等部门将会提供扶助。

“我们不认为15亿美元的营收就是最高点了。”Porat说。

财富管理业务的营收增长5.4%至34.7亿美元，为该行历史上最高水准。该部门创造的获利跳涨29%至2.55亿美元。该部门营收占总体营收的比例约为41%。

“我们所努力的就是为了让公司回到轨道上来，过去几年来我们为此采取的行动都是经过深思熟虑的，”戈尔曼在电话会议上说，“我们相信我们现在正处在正轨上。”

虽然如此，该银行不计会计调整的总营收较上年同期下滑了4.8%，至84.8亿美元。未做调整的来自持续经营业务的利润自14亿美元下滑至约12亿美元。

参考摩根士丹利和高盛业绩对比图表，请点选：(link.reuters.com/deb57t)。

戈尔曼把财富管理业务视作稳定摩根士丹利的支柱，将有助于抵消曾是该行基础的交易业务方面的波动。

摩根士丹利财富管理业务营收去年增至135亿美元，而金融危机爆发一年前为55亿美元。

第一季财富管理业务税前利润率持守在17%，上年同期为11%。戈尔曼之前承诺在6月前该利润率将达到15%左右，他最初的目标为20%。

财富管理业务2.55亿美元的获利中，扣除了因花旗集团(C.N)所持股权而回报给花旗的1.21亿美元。摩根士丹利曾在2009年1月买入花旗集团旗下Smith Barney部门的大多数股权，戈尔曼称，计划年底前收购剩余35%的股权。

**交易衰退**

摩根士丹利正寻求分拆非策略性大宗商品和固定收益业务，并于周四表示，其相关努力正“按步”推进。

包含合并谘询、股债承销和交易的机构证券业务亦表现落后。该部门扣除特定会计调整的营收由上年同期的51.1亿美元降至44.1亿美元。

整体来看，摩根士丹利1-3月净利为9.58亿美元，或每股获利0.49美元，上年同期为亏损1.19美元或0.06美元。

该行去年获利下跌，因调整其所发行债券的价值而受创。而今年，相关调整则提振了获利。

扣除这些调整，第一季来自持续营运部门的净利为每股0.61美元，高于分析师预估的0.57美元。

第一季扣除薪酬的支出降至65.4亿美元，低于上年同期的67.2亿美元，但高于2012年第四季的61.1亿美元。薪酬支出由上年同期的44亿美元降至42亿美元。(完)

(编译 王冠中; 审校 沈以文)

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