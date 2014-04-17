摩根士丹利第一季获利大增 因理财及交易业务强劲

路透4月17日 -摩根士丹利(MS.N)周四公布，受助于机构证券业务及理财收入强劲，第一季获利增长55%，从而推动该银行股价攀升。

摩根士丹利公布，第一季净利14.5亿美元，合每股0.74美元，上年同期分别为9.36亿和0.48美元。

该银行股价周四盘前攀升2.8%至30.74美元。

摩根士丹利称，尽管大部分固定收益业务量减少，但固定收益和大宗商品销售及交易业务的营收升至17亿美元，较上年同期增长13%。

首席财务官(CFO)Ruth Porat将增长归因于“大宗商品、信贷和抵押贷款”。

与摩根士丹利相比，摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)和美国银行(BAC.N)的固定收益和大宗商品部门业绩均有下滑。

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新的资本规定、客户冒险意愿降低以及衍生品交易方式的变换，使华尔街的固定收益交易业务普遍受到打击。

作为回应，各银行均裁减固定收益交易员工，并增加更多的自动化操作。许多分析师预测，客户交易量最终仍会再次上升，不过该业务的长期利润率仍令人心存疑虑。

Porat告诉路透，第一季摩根士丹利将固定收益风险加权资产降低了5%。

Porat在一次采访中称，截至3月31日，根据巴塞尔III的资本规定，该行有1,990亿美元这类资产，低于前一季的2,100亿美元。

摩根士丹利的目标是到2015年将固定收益风险加权资产降低至不到1,800亿美元，以释放更多资本。

摩根士丹利深耕财富管理业务的决定，帮助其抵御固定收益营收下滑的影响。

该银行称截至3月31日当季，财富管理部门税前利润率为19%，高于上年同期的17%。

财富管理部门营收增长4%至36.2亿美元，获利激增65%至4.23亿美元。

周四该银行再次表示，计划再回购不超过10亿美元的股票，并在今年将股息提升一倍。

股票承销增长11%至3.15亿美元。咨询营收较上年同期增长34%至3.36亿美元。

银行第一季持续经营业务整体净利增长49%至14.7亿美元。(完)

(编译/审校 田建华/朱晓军/李春喜)

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