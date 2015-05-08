2016年将出现“三重缩减恐慌”--摩根士丹利

路透伦敦5月7日 - 早在2013年，美联储首次暗示它有可能缩减货币扩张政策时，着实吓到全球市场，投资者出现“QE缩减恐慌”，不过要小心：2016年可能出现“三重缩减恐慌”。

这是摩根士丹利分析师做出的预测。他们认为，如果美国、欧元区和日本三地的经济增长和通胀出现足够高的回升，美联储、欧洲央行和日本央行明年可能全都会缩减超宽松货币政策。

这三家全球最大的央行目前分别处于危机后时期不同的管理阶段，所以那是个很大胆的想法。但这个想法也体现出今年初以来市场的转变有多大，年初时这些央行最担心的事情是通缩。

“经济状况是否会像我们预期的那样发展，这点还不清楚，”摩根士丹利驻伦敦的全球经济分析师Manoj Pradhan说。“我们最近看到了一些出人意料的情况，但货币政策和经济增长正在朝那个方向发展。”Pradhan是前述研报的作者之一。

美联储的购债计划已划下休止符，下个动作几乎笃定是升息。欧洲央行刚展开1万亿欧元的量化宽松计划，预定将延续至2016年9月。日本央行的量化宽松计划则暂停实施，但随时有可能恢复。

然而，欧元区及日本经济成长及通胀倘若回升，则欧洲央行及日本央行就无须进一步推出货币刺激措施。

Pradhan表示，“三重缩减恐慌”可能的发展状况如下：美联储在2016年上半年剥离抵押贷款支持证券资产，欧洲央行及日本央行的量化宽松计划在2016下半年落幕。

Pradhan指出，“如果我们的对话可兹参考，上述情况还不到影响投资者决策的程度。”(完)

(编译 白云/龚芳; 审校 张荻/徐文焰)

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