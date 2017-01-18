摩根士丹利获利翻倍 债券交易营收大增

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透1月17日 - 华尔街银行摩根士丹利(MS.N)季度获利增加一倍，远优于预期，受美国总统大选后交易活动激增所扶助。
截至12月31日的三个月，归属于普通股股东的获利升至15.1亿美元，上年同期为7.53亿美元，每股盈余(EPS)则从上年同期的0.39美元升至0.81美元。
汤森路透I/B/E/S调查的分析师此前平均预计EPS为0.65美元，不过目前尚不清楚数字是否具可比性。
特朗普于11月8日赢得总统大选后，股债市交易激增，因投资者认为他将推行刺激美国经济和通胀的政策。
摩根士丹利固定收益业务的营收从上年同期的5.50亿美元上升至15亿美元，增幅约173%。
摩根大通(JPM.N)上周公布固定收益营收成长31%，美国第二大银行美国银行(BAC.N)则称，其固定收益证券、汇率及大宗商品业务营收成长12%。
摩根士丹利的传统竞争对手高盛(GS.N)将在周三公布财报。
摩根士丹利盘前股价上涨1.6%至44.49美元，总统大选过后涨幅已达28.5%。
投资人期望特朗普将会推动放宽银行管制，并促进经济成长。
摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)在一份声明中表示，“我们公布强劲的财报，销售、交易、顾问业务表现良好，财富管理营收创纪录新高，在此同时费用获得严谨的控管。”
股票交易业务一直都是摩根士丹利强项，该业务营收从18亿美元成长至20亿美元。
努力经营多年的财富管理业务营收成长6.4%至39.9亿美元，该业务的税前利润率从一年前的20%升至22%。
总营收成长16.6%至90.2亿美元，优于平均预估的84.7亿美元。
摩根士丹利当季股东权益报酬率为8.7%，低于戈尔曼设定的在2017年底前达成9-11%的目标。
投资银行营收成长5.1%至13.8亿美元，这部分营收包括对并购提供建议，以及债券及股票承销。
摩根士丹利指出，上季非利息费用成长7.6%至67.8亿美元；该公司先前表示今年希望能够将成本削减10亿美元。整体薪酬及福利费用成长11.9%至40.8亿美元。
根据汤森路透数据，在2016年全球已公开宣布的并购交易中，摩根士丹利的承办数量位居第二。
根据知情人士说法，该公司本月稍早裁撤了一批资深投资银行人员，并将奖金调降约15%。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
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路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。