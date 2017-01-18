摩根士丹利获利翻倍 债券交易营收大增

路透1月17日 - 华尔街银行摩根士丹利(MS.N)季度获利增加一倍，远优于预期，受美国总统大选后交易活动激增所扶助。

截至12月31日的三个月，归属于普通股股东的获利升至15.1亿美元，上年同期为7.53亿美元，每股盈余(EPS)则从上年同期的0.39美元升至0.81美元。

汤森路透I/B/E/S调查的分析师此前平均预计EPS为0.65美元，不过目前尚不清楚数字是否具可比性。

特朗普于11月8日赢得总统大选后，股债市交易激增，因投资者认为他将推行刺激美国经济和通胀的政策。

摩根士丹利固定收益业务的营收从上年同期的5.50亿美元上升至15亿美元，增幅约173%。

摩根大通(JPM.N)上周公布固定收益营收成长31%，美国第二大银行美国银行(BAC.N)则称，其固定收益证券、汇率及大宗商品业务营收成长12%。

摩根士丹利的传统竞争对手高盛(GS.N)将在周三公布财报。

摩根士丹利盘前股价上涨1.6%至44.49美元，总统大选过后涨幅已达28.5%。

投资人期望特朗普将会推动放宽银行管制，并促进经济成长。

摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)在一份声明中表示，“我们公布强劲的财报，销售、交易、顾问业务表现良好，财富管理营收创纪录新高，在此同时费用获得严谨的控管。”

股票交易业务一直都是摩根士丹利强项，该业务营收从18亿美元成长至20亿美元。

努力经营多年的财富管理业务营收成长6.4%至39.9亿美元，该业务的税前利润率从一年前的20%升至22%。

总营收成长16.6%至90.2亿美元，优于平均预估的84.7亿美元。

摩根士丹利当季股东权益报酬率为8.7%，低于戈尔曼设定的在2017年底前达成9-11%的目标。

投资银行营收成长5.1%至13.8亿美元，这部分营收包括对并购提供建议，以及债券及股票承销。

摩根士丹利指出，上季非利息费用成长7.6%至67.8亿美元；该公司先前表示今年希望能够将成本削减10亿美元。整体薪酬及福利费用成长11.9%至40.8亿美元。

根据汤森路透数据，在2016年全球已公开宣布的并购交易中，摩根士丹利的承办数量位居第二。

根据知情人士说法，该公司本月稍早裁撤了一批资深投资银行人员，并将奖金调降约15%。(完)