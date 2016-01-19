焦点：摩根士丹利第四季获利好于预期 未来着眼于进一步削减成本

图为在纽约曼哈顿的摩根士丹利总部拍摄的企业标识。 REUTERS/Mike Segar

路透1月19日 - 对摩根士丹利而言，勒紧腰带正在成为一种生活方式。

这家投行公布的第四季业绩好于预期，主要归功于更大幅度的削减成本举措，其中包括将固定收益部门员工裁减25%，以因应债券交易的持续下滑。

现在，摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)聚焦于设法进一步削减成本，依靠技术和增加外包，今年再削减10亿美元成本。

“他们正在观察环境，而且已经确定，通过大幅增加银行业务或者大规模增加旗下管理的资产，都不能为股东带来足够的回报，”持有摩根士丹利股票的Hennessy Funds投资组合经理Ryan Kelley表示，“最好的办法就是继续削减成本。”

摩根士丹利计划依靠科技和外包来实现最新的成本削减目标。华尔街银行业者目前苦于应对一系列问题：监管机构抑制它们从事风险交易、对中国的担忧、油价问题、利率前景不确定以及首次公开发行(IPO)活动疲弱。

摩根士丹利(MS.N)的竞争对手高盛(GS.N)也面对类似的问题，该银行将于周三公布季度财报。

“进入2016年，我们将继续聚焦于控制整个公司的支出，”戈尔曼在声明中称。

摩根士丹利股价收报26.26美元，上涨1.1%。

该行公布的季度获利和营收好于预期，同时宣布2017年股东权益报酬率(ROE)目标为9-11%。2015年ROE为8.5%，未达到戈尔曼设定的当前目标10%。

摩根士丹利正在裁减固定收益部门四分之一的岗位，该部门第四季营收下滑8.2%。

摩根士丹利第四季非利息支出下降41%，薪酬成本减少近三分之一。

**核心业务**

鉴于交易业务受挫，该行把关注焦点放在波动性较小的财富管理部门；该部门占到2015年营收总额的近一半。

不过，财富管理部门营收下滑1.4%至37.5亿美元。

截至12月31日的第四季，摩根士丹利经调整的净营收下降4.3%至78.6亿美元，除了股票销售和交易业务外，其他所有主要业务的营收均减少。

“在我看来，核心业务只是承受暂时压力...2016年上半年应会看到一定程度的反弹，”Vining Sparks分析师Marty Mosby表示。

摩根士丹利第四季可归属普通股股东的获利为7.53亿美元，或每股盈余0.39美元；上年同期为亏损。

扣除特殊项目的每股盈余为0.43美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估每股盈余为0.33美元，营收为75.9亿美元。

摩根士丹利股价去年重挫18%，在美国大型银行中跌幅最大。

摩根士丹利与同行对比图表：bit.ly/1nipusw

摩根士丹利对高盛对比图表：

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(完)