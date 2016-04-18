焦点：摩根士丹利季度获利下滑逾一半 交易和投行业务年初遭遇打击

2013年9月24日，美国加州圣迭戈，图为摩根士丹利公司的企业标识。 REUTERS/Mike Blake

路透4月18日 - 摩根士丹利(MS.N)季度获利下降逾一半，因今年初的市场动荡令其固定收益交易和投行业务遭遇打击。

但获利仍超越市场预期，这要得益于摩根士丹利削减雇员薪酬。公司股价在周一盘前交易中上涨2.5%。

大宗商品和石油价格下跌，以及对中国经济的担忧、美国利率前景的不确定性导致市场在1月和2月时大幅波动，惊吓到了贸易商、投资者和希望上市的公司。

已公布了第一季业绩的大型美国的银行，全部报告投行和交易业务营收下滑，但获利总体上都超过了预期的低段区间。

“第一季的特点是具有挑战性的市场形势以及低迷的客户活动，”摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)在一份声明中称。

“虽看到一些市场复苏的迹象，不过全球充斥的不确定性仍持续打压投资者活动。”

摩根士丹利股价在第一季累计下滑21%左右，为美国几家大银行中跌幅最为惨烈。

截止3月31日当季，摩根士丹利股东权益报酬率(ROE)为6.2%，未达到戈尔曼设定的当前目标10%。

“如果营收都像第一季表现的这么低迷，要想达到10%的权益报酬率，简直是太难了。”Argus Research分析师Stephen Biggar说道。

摩根士丹利第一季可归属普通股股东的获利骤降54.4%，至10.6亿美元，或每股盈余0.55美元；上年同期分别为23.1亿美元和1.18美元，当时该行创下了自金融危机以来最大季度获利。

扣除会计调整的每股盈余0.55美元。

汤森路透I/B/E/S分析师平均预估，该行每股获利为0.46美元。

净营收减少21.3%至77.9亿美元，分析师平均预期为78.7亿美元。

“重心转变”

摩根士丹利一直在将其业务重心从债券交易等波动较大的领域转向财富管理等较稳的领域。

当季财富管理业务营收下降4.3%至36.7亿美元，但占净收入的比例从上年同期的39%提高到47%。

摩根士丹利称，为了部分抵消收入下降的影响，该公司将薪酬和福利成本削减了18.6%。

固定收益和商品交易方面的调整后营收下滑54.1%至8.73亿美元。

股票交易业务营收下降9.3%至20.6亿美元，反映出全球股市动荡的影响。

当季投行业务收入下降18.4%至11.1亿美元。

根据汤森路透数据，当季整个行业的投行业务费用收入下降29%，为2009年以来表现最差的第一季。(tmsnrt.rs/1TWaz4p)

摩根士丹利当季在并购咨询方面排名全球第二，仅次于老对手高盛。高盛周二将发布业绩，是美国大行中此次最后一个发布业绩的。

至上周五收于25.76美元时，摩根士丹利股价今年迄今已累计下跌约19%。

美国大型银行贷款情况：(bit.ly/1MuuaHs)

美国大型银行第一季股价表现：(bit.ly/1TPu3rg)

(完)