摩根士丹利对未来获利与表现充满信心

日本东芝旗下西屋电气周二申请破产是个理想选择--消息（更新版2）
路透东京3月27日 - 据直接了解情况的消息人士透露，东芝旗下的美国西屋电气最早可能周二申请破产保护，希望在财年结束之前控制损失。
* 第四季获利受股票交易与财富管理扶助
* 财富管理业务税前利润率大增
* 经调整每股盈余为0.45美元,市场预期为0.27美元
* 股价触及2011年8月以来最高
路透1月18日 - 摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)表示,该行已经扭转不利局面,能够实现其获利目标.这是其迄今为止关于近期前景最为大胆的宣示.长期以来摩根士丹利的表现一直逊于同业.
摩根士丹利周五公布的第四季获利,大幅超过分析师的预期,受益于交易营收大增以及财富管理部门表现强劲.
摩根士丹利旗下固定收益交易部门的表现逊于同业,整体股东权益报酬率(ROE)不到高盛(GS.N)的一半.但戈尔曼对投资者表示,摩根士丹利正在"积极努力"改善ROE.ROE用于衡量企业利用股东资金创造利润的效率.
戈尔曼在一个电话会议上表示,在当前的市场环境下,摩根士丹利的ROE可以达到10%.分析师认为,这是许多分析师希望的绝对最小值,但远高于摩根士丹利最近的水平.戈尔曼的声明,是摩根士丹利首次表示可以达到10%的目标,即使业务不会大幅改善.
"经过充满重大挑战的一年,摩根士丹利达到了转折点,"戈尔曼在声明中表示,"我们公司现在有望达到其能够为股东带来的回报水平."
摩根士丹利周五涨幅一度达到8.2%,涨至2011年8月以来的最高水平22.46美元,并创出6月以来的最大盘中涨幅,最后收于22.38美元.
"我想摩根士丹利已经扭转了局势,"基金管理公司Terril & Co的总裁JoeTerril说,"我相信他们将逐季好转--这并非一次性事件."
摩根士丹利表示,其财富管理部门当季税前利润率为17%,比计划提前数月超过内部目标.
财富管理部门备受投资者关注,因为戈尔曼将摩根士丹利的未来押注在此部门身上,称该部门更为稳定的收益将帮助抵消交易和投行部门的波动.
数家华尔街银行借助裁员及削减薪酬来帮助提升获利,摩根士丹利也包括在内.首席财务官Ruth Porat在接受采访时说,该行去年将44%的经调整后营收发放给证券及投行业务员工,低于2011年的53%.
就整个公司而言,2012年薪资成本下降7.11亿美元或4%,因其裁员近5,000人.
一位高管可能决定离职.一位知情人士告诉路透,奥巴马政府正考虑让Porat出任财政部次长,这或将导致摩根士丹利最高管理层洗牌.Porat拒绝就此消息置评.
整理而言,该行公布第四季持续经营项目的获利为5.73亿美元,或每股盈余(EPS)0.28美元;上年同期为亏损2.22亿美元或每股亏损0.13美元,当时提列了一大笔一次性费用.
扣除摩根士丹利债务价值变化相关费用,该行获利8.94亿美元,或EPS为0.45美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师原平均预计EPS为0.27美元.
销售和交易业务经调整后的营收较上年同期的8.67亿美元增长一倍多,达20亿美元.经会计费用调整后的固定收益、外汇和大众商品交易业务营收为8.11亿美元,上年同期为亏损4.93亿美元.
野村分析师Glenn Schorr称,摩根士丹利固定收益、外汇和大众商品交易业务经调整的营收增长26%,而同业平均增长43%.
咨询业务营收上升12%至4.54亿美元,股票和债券承销营收增长62%至7.71亿美元.(完)
(编译 张涛/王兴亚/王翔琼; 审校 张荻)
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