摩根士丹利第一季获利跳增74%

路透4月19日 - 摩根士丹利(MS.N)周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。

摩根士丹利业绩与高盛业绩形成了鲜明的反差，后者周二公布交易营收出现罕见的下滑。

第一季整个华尔街的债券交易保持强劲，因投资人随着央行升息调整仓位。

美联储在短短三个月内升息两次，一次在12月，一次在3月。此外，欧洲的选举，以及英国的退欧进程也刺激了交易。

摩根士丹利当季的利润指标--股本回报率，达到了一个重要里程碑，触及10.7%，实现了执行长戈尔曼(James Gorman)设下的到2017年底前达到9-11%的目标。

周三该公司股票在盘前交易中上涨约2%，报42美元。

“本季业绩为数年来的最好表现之一。市场环境好转，我们所有业务都表现很好，”戈尔曼在声明中称。

固定收益交易业务的营收增长至17亿美元，为两年来最高的一季。

不过股票交易营收从21亿美元降至20亿美元。

非利息费用增长14.5%至69亿美元。

截至3月31日的一季，归属于普通股股东的利润升至18.4亿美元，上年同期为10.6亿美元，而每股盈余则从上年同期的0.55美元升至1.00美元。

据汤森路透I/B/E/S，之前分析师平均预估为摩根士丹利第一季每股盈余0.88美元。

净营收跳涨25%至97.5亿美元，好于分析师们平均预估的92.7亿美元。

承销费收入增长强劲，使投资银行营收增长大约40%，至15.5亿美元。

截至周二收盘，摩根士丹利股价自11月大选以来已经上涨20%左右，而KBW银行股指数.BKX上涨18%。(完)