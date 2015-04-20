《焦点》摩根士丹利第一季获利创金融危机以来最高，交易部门表现突出

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
经调整的股票销售和交易业务营收增长三分之一，至22.7亿美元，表现强劲，但还是赶不上高盛 录得的23.2亿美元。
扣除特殊项目后，固定收益证券和外汇业务(FIC)营收上升15%至19.0亿美元，创三年来最高水平。
高盛和摩根大通 也公布，这些业务领域的营收增加。
去年，财富管理业务对营收的贡献跳升至近45%，2006年时还不足20%。同期，FIC业务营收比重从逾三分之一降至约12%。
第一季薪资福利支出增加5%。(完)
(编译 李爽/王丽鑫/张荻/杜明霞；审校 许娜/张涛)
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