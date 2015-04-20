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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 06:57 BJT

《焦点》摩根士丹利第一季获利创金融危机以来最高，交易部门表现突出

经调整的股票销售和交易业务营收增长三分之一，至22.7亿美元，表现强劲，但还是赶不上高盛 录得的23.2亿美元。

扣除特殊项目后，固定收益证券和外汇业务(FIC)营收上升15%至19.0亿美元，创三年来最高水平。

高盛和摩根大通 也公布，这些业务领域的营收增加。

去年，财富管理业务对营收的贡献跳升至近45%，2006年时还不足20%。同期，FIC业务营收比重从逾三分之一降至约12%。

第一季薪资福利支出增加5%。(完)

(编译 李爽/王丽鑫/张荻/杜明霞；审校 许娜/张涛)

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