摩根士丹利大砍对英镑预估 不再预计明年触及1.45美元

巴克莱报告称美元的五年超级周期已经结束
路透伦敦6月22日 - 英国巴克莱银行的策略师周四在一份报告中称，虽然美国升息可能会在未来18个月推高美元，但美元自2012年以来的多年涨势看来已经结束。
路透伦敦6月5日 - 摩根士丹利大幅调降对英镑的长期预估，放弃其3月时与众不同的观点，当时其认为英镑兑美元到明年底前将达到1.45美元。
摩根士丹利在其年中展望中称，英国首相特雷莎·梅4月宣布提前大选后英镑升至1.3美元左右，使得该行削减对英镑的低估程度以及市场对英镑进一步走贬的预期。
“(英镑)多头变得愈发没有底气，因为经济如今显现出疲弱迹象。英镑要想有更好表现，我们需要看到退欧协商变得更有利，让市场假定英国经济避免退欧‘跌落悬崖’，”他们在周日晚些时候发布的报告中称。
他们目前预计英镑明年将在第一季在1.26美元触顶，到明年底回落至1.23美元。3月英镑位于略超1.20美元水准之际，他们当时就预计英镑到明年底将高见1.45美元。
他们对欧元的看法则变得乐观得多，并转变对欧元兑美元今年晚些时候将跌破平价的预估，目前预计欧元兑美元将在明年初高见1.19美元。
欧元兑美元最新报1.1245美元，英镑兑美元报1.29美元。(完)
(编译 李爽 审校 陈宗琦)
路透伦敦6月22日 - 英国巴克莱银行的策略师周四在一份报告中称，虽然美国升息可能会在未来18个月推高美元，但美元自2012年以来的多年涨势看来已经结束。
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