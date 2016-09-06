摩根士丹利调升对英国经济增长预估

路透伦敦9月5日 - 摩根士丹利调升其对英国经济增长的预估，此前一连串经济数据表现优于预估，包括零售销售与制造业调查；摩根士丹利并表示，目前预期英国将能避免今年下半年出现技术性衰退。

摩根士丹利将对英国第三季国内生产总值(GDP)增长预估由之前的衰退0.4%，调升为衰退0.3%。该投行也将2016年英国经济成长率预估由之前的1.2%调高为1.9%。

“第二季表现强劲，以及第三季展现韧性的迹象，促使我们上修对第三季与2016年的GDP成长预估，”摩根士丹利分析师在报告中表示。

“我们仍预期英国会出现退欧所致的放缓，第四季政策也会放宽--但程度不若之前预期--然后2017年会微弱复苏，”该投行表示。

周一公布的一项备受关注的调查显示，8月份英国服务业从6月退欧公投引发的滑坡中强劲反弹。这降低了英国经济陷入衰退的可能性。(完)