大摩预计中国年内或降息一次

中国A股重回牛市 沪综指目标价上调至4400点--摩根士丹利
路透北京2月16日 - 美国大型银行--摩根士丹利近日发表蓝皮书指出，将中国股市沪综指目标价上调至4,400点，去年底预估为3,000点；以人民币计算，回报率较目前水平将增长38%左右。鉴于中国房地产市场的调控将更加严格，预计中国国内资金将回流股市。
路透北京3月29日电---投资银行摩根士丹利(MS.N)上调中国2012年经济增速预估至9%,并预期年内至少降息25基点(BP).
"经济复苏缓慢,呼吁更有效的政策放松,多数措施可能分阶段低调进行,"该投行大中华区首席经济学家乔虹周四发布报告称.
"因此,我们预计第二季和第三季经济将强劲反弹."
报告并指出,未来除下调法定存款准备金率、公开市场操作(OMO)、窗口指导外,预计政府还可能通过年内至少减息25BP、恢复基础设施投资项目,鼓励购买首套房和开发商普通商品住房建设等等,来支撑贷款需求.
中国已明确提出今年国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.中国2011年GDP同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑,至8.9%.
中国央行此前於2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.（完）
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
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路透北京2月16日 - 美国大型银行--摩根士丹利近日发表蓝皮书指出，将中国股市沪综指目标价上调至4,400点，去年底预估为3,000点；以人民币计算，回报率较目前水平将增长38%左右。鉴于中国房地产市场的调控将更加严格，预计中国国内资金将回流股市。
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