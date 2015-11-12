《独家新闻》摩根士丹利计划明年提供储蓄账户和存单，以增加利润

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约11月12日 - 摩根士丹利(Morgan Stanley) 高管向路透表示，计划明年提供储蓄账户和存单业务，期望借此从财富管理客户那里赚取更多利润。该行的债券承销一向比零售银行业务更为知名。
摩根士丹利提供支票账户和信用卡已经有一些年头了，但现在开始推出更多的消费金融产品。如果客户选择使用这些产品，经纪人将获得奖金。
该行的目标是把客户的资产从摩根大通 或美国银行 等竞争对手那里拉过来。摩根士丹利现在拥有逾350万个财富管理客户，其中仅有1%积极使用该行的零售金融产品。
“你不用非得与两三家金融机构打交道，”摩根士丹利旗下U.S Banks的总裁Eric Heaton称，“只要找我们就行。”
摩根士丹利并未计划建立零售银行分支，而是将依靠16,000名经纪人销售新产品。
这些举措可能会使该行看来更像一家传统银行，金融危机后监管部门一直鼓励投行这么做。高盛 也在8月采取类似行动，同意收购通用金融银行(GE Capital Bank)的美国在线存款业务。 (完) (编译 许娜；审校 张涛)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。