大摩：WTI-布油价差下半年或扩大

路透6月17日 - 摩根士丹利表示，西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特原油之间的价差在2013年下半年或走阔，因受到墨西哥湾供应过剩的推动。

“WTI-布兰特原油价差可能会很难缩窄至每桶6-7美元下方，而且在2013年下半年或会走阔，”摩根士丹利分析师在其最新北美原油研究报告里说。

“我们认为一个德克萨斯三角正在形成，其中的西德克萨斯、休斯顿和库欣变成一个相互连接的市场，原油的流动则由管道和相对的存储水平所决定，”他们说。

摩根士丹利称，市场对基于管道流动而估计WTI-布兰特原油价差将明显缩窄的揣测，可能有些夸大了。

摩根士丹利也预期，飓风比往年更加频繁的情况下，西德州中质油的价格将进一步被挤压。已挪往内陆的产出将比较不会受到飓风的影响，但海湾附近的炼厂可能受干扰，因此墨西哥湾沿岸中质至重质原油库存积压的可能性将会上升。

分析师指出另一个促成价差扩大的原因是，加拿大进口可能增加，将会抵消中西部炼厂重启，以及库欣(Cushing)出发的Ozark管道维修所带来的冲击。

根据摩根士丹利设定的基本推测，该行预期2013年WTI-布兰特原油价差平均为每桶12美元，2014年为11美元。

周一0612GMT，两者价差报每桶7.83美元。

路透每月的油价预测则认为价差在2014年将缩窄。

路透调查显示，布兰特原油高于美国原油的幅度在2013年将为每桶12.90美元，2014年降至9.60，因位美国管道基础建设的改善，将加快原油输往炼厂，纾解库欣--美国原油期货合约交割地的库存压力。(完)

(编译 侯向明/沈以文; 审校 杜明霞)

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