未来两年人民币兑美元贬值料放缓 2017年底至7.1--摩根士丹利

美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
路透北京2月23日 - 美国大型投行--摩根士丹利(MS.N)发布的最新报告修正了人民币兑美元贬值幅度的预期，预计2017年底将贬值至7.10，而在2018年底将贬值至7.24。
摩根士丹利并称，考虑到中国央行的货币政策将收紧，资本管制也将更加严格，同时美元升值幅度将放缓，加上出口的前景好转，预计中国资本外流和人民币贬值压力将放缓。此外，中国外汇储备下降步伐也将放慢。
“货币贬值压力和资本外流压力减轻，意味着中国可以避免金融市场的冲击，也有能力更好的处理债务风险。”报告称。
摩根士丹利上周发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。