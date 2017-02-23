版本:
中国
财经视点 | 2017年 2月 23日 星期四 18:52 BJT

未来两年人民币兑美元贬值料放缓 2017年底至7.1--摩根士丹利

路透北京2月23日 - 美国大型投行--摩根士丹利(MS.N)发布的最新报告修正了人民币兑美元贬值幅度的预期，预计2017年底将贬值至7.10，而在2018年底将贬值至7.24。

摩根士丹利并称，考虑到中国央行的货币政策将收紧，资本管制也将更加严格，同时美元升值幅度将放缓，加上出口的前景好转，预计中国资本外流和人民币贬值压力将放缓。此外，中国外汇储备下降步伐也将放慢。

“货币贬值压力和资本外流压力减轻，意味着中国可以避免金融市场的冲击，也有能力更好的处理债务风险。”报告称。

摩根士丹利上周发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 财经视点

热门文章

编辑推荐

文章推荐