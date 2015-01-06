摩根士丹利解雇一名涉嫌盗取客户资料的财务顾问

路透1月5日 - 摩根士丹利(MS.N)周一表示，已解雇一名涉嫌窃取客户信息的财务顾问，该雇员可能盗取了约35万个财富管理客户的资料，还将其中部分资料发布在网上。

摩根士丹利在声明中称，目前没有发现客户因此有财务损失。

据知情人士透露，被解聘的这名雇员名为Galen Marsh，现年30岁，在摩根士丹利纽约分部从事财务顾问工作。

该消息人士表示，Marsh似乎想要出售这些资料，被窃资料占到公司350万客户的10%左右。该人士透露，Marsh将约900位客户的账户信息发布在网上，这明显是广告。

Marsh的律师，Gottlieb & Gordon律师事务所的Robert Gottlieb称，Marsh没有将信息公布在网上，且未试图打算出售这些资料。他亦表示，Marsh“为所发生的事情深受打击，而且对他的的行为感到极度抱歉。”

据这名消息人士透露，摩根士丹利发现出现在网上的部分信息后，已迅速采取行动加以删除。

Marsh并未立即回覆要求评论的电话或信息。他在2008年4月加入摩根士丹利，担任业务助理，2010年参加培训计划，2014年3月成为财务顾问。

外泄的资料包括客户的姓名与帐号，但不包括密码与社会安全码。帐号在事发后便进行更改，摩根士丹利也已告知受影响的客户。

摩根士丹利正就此事进行调查，并已通报监管与执法机构，由这些机构另行着手调查。

另一名熟知内情的人士表示，美国联邦调查局(FBI)正在检视这起盗用资料案。金融业监管局(FINRA)与美国证券交易委员会(SEC)尚未对置评要求立即做出回应。曼哈顿区检察官办公室与美国司法部拒绝表示意见。

摩根士丹利在宣布这起盗用客户资料案后不久，其财务管理业务总裁Gregory Fleming便发布一份备忘录表示，该行将为受影响的客户免费提供额外的监看与防诈骗保护服务。

熟知内情人士表示，Marsh利用外部应用程式将资料张贴上网。摩根士丹利之后便禁止员工使用该应用程式。

摩根士丹利股价周一收跌3.1%，报37.50美元。(完)

(编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 杜明霞/李婷仪)

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