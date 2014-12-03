摩根士丹利以更优条件赢得中国平安增发独家承销权--消息

2013年7月11日在北京拍到的一处平安办公楼。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透香港12月3日 - 熟知内情消息人士表示，上周中国平安保险(2318.HK) 48亿美元定向增发案，摩根士丹利(MS.N)在最后一刻提出优厚条件，拿下独家承销权。

消息人士称，平安保险原先是与瑞士信贷CSGN.VX与高盛(GS.N)合作安排增发，但这两家投行未能以平安保险要求的条件取得该公司想要达成的认购单数量，因而放弃与两家投行合作。

瑞士信贷、摩根士丹利、高盛拒绝就此项增发案置评。目前尚无法联络到平安保险高管进行置评。消息人士拒绝置评，因为这个交易细节并未公开。

消息人士表示，瑞士信贷和高盛都曾两度尝试提出平安保险所能接受的条件。

第一次时，承销商开出的较平安11月6日收盘价折让8%的价格，能够获得27亿美元的认购。监管机构批准配股后，平安申请股票在11月7日暂停交易。

消息人士称，几天前进行的第二次尝试的细节也不得知。

消息人士称，摩根士丹利找来规模较小的一群投资者，但他们愿意以较少的折让认购更多股份，因此摩根士丹利赢得了这个项目。消息人士还说，新股最终以较11月28日收盘价折让4.7%的价格发售。

据汤森路透旗下IFR报导，平安曾让瑞信和高盛也按摩根士丹利给出的条件操作，但这两家银行无法做到。

12月1日购买平安配股的财团大约有10位投资者，其中包括阿里巴巴集团(BABA.N)和腾讯控股(0700.HK)的创始人。(完)

(编译 张明钧/李春喜; 审校 蔡美珍/王洋)

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