摩根士丹利或面临美国政府机构的诉讼--文件

路透纽约11月4日 - 摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)周二表示，目前正在应对美国司法部等政府机构和几名州检察长可能会提起的抵押贷款证券诉讼。

这家华尔街银行表示，与相关政府机构之间的一些事宜正处于“深入阶段”。这些政府机构是美国金融欺诈执法工作组(Financial Fraud Enforcement Task Force)下属的住房抵押贷款支持债券工作小组(RMBS Working Group)的一部分。

这些事宜包括该行对其已购用于证券化的贷款的尽职调查、该行与评级机构之间的沟通、对投资者的信息披露、以及该行对贷款偿还和止赎相关问题的处理。

摩根士丹利还表示，第四季将计入大约13亿美元的税惠，因旗下一个法律实体从合伙人制改组为公司制。该实体名称为Morgan Stanley Smith Barney Holdings，是摩根士丹利收购Smith Barney理财业务时与花旗集团(C.N)组建的合资公司的控股公司。

摩根士丹利还将第三季每股盈余(EPS)从10月17日公布的84美分下修1美分，至83美分。下修每股盈余是因为向理财客户递送投资说明书的相关费用有所上升。

摩根士丹利在递交给美国证券交易委员会(SEC)的季度10-Q报告中披露了上述信息。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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