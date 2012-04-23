独家：摩根大通接近出售美国金属精矿交易业务

路透圣地亚哥4月20日电---两名知情人士对路透表示,摩根大通(JPM.N)接近出售其美国金属精矿交易业务,可能最早於周一宣布此项交易.

摩根大通的大宗商品交易业务部门规模过於庞大,并不符合美国联邦储备委员会(美联储,FED)的监管要求.此次业务出售尽管金额可能不高,但距剥离部分业务的最後期限仅剩几个月.摩根大通於2010年收购RBS Sempra後,有两年的时间来满足相关规定.

此次交易的规模和买方身份尚不清楚,但消息人士称,多数大型商品交易商已检视过这项位於康涅狄格州斯坦福德的业务.该部门在金属精矿石交易市场中属於中等规模.

参与会面的两位消息人士对路透称,JPMorgan Metal & Concentrate负责人Philip Bacon本周在智利圣地亚哥的CESCO铜业会议上对客户和交易商表示,希望在周一结束前宣布这项交易.

摩根大通发言人不予置评.

消息人士表示,包括数名资深交易员在内的精矿团队,未能出席周三晚举行的CESCO餐会,而是飞回美国敲定了交易的最後细节.

消息人士称,这一消息可能还会推後数日宣布,但该团队预计会在下周结束之前告知客户.此项交易不包含该行在新加坡和伦敦的实货铜铝交易部门,以及规模大得多的金属期货交易和经纪业务.

消息人士指出,被出售的业务交易铜、锌和铅精矿,以及实货基本金属,主要是铜和铝.

Bacon与Ahern没有回复询电.会上人们纷纷猜测买家身份,但Bacon及其团队告诉客户,不会在正式宣布之前透露这一信息.

一名交易员称,多数大型国际贸易行都关注过该业务,但没有参与竞购.

该交易员称:"我不知道谁会买,所有人都打探过."该交易员所在公司没有参与竞购,其规模远超摩根大通的这个部门.

此次交易似乎不太可能有损大宗商品主管Blythe Masters最近取得的成功.经过2010年动荡整合後,2011年Masters带领该部门获得超过28亿美元营收,首次胜过长期占据行业龙头地位的高盛集团(GS.N)和摩根士丹利(MS.N).

摩根大通出售该部门,令华尔街未来将在实货大宗商品市场发挥更大作用的臆测愈发浓厚.

尽管美国联邦储备委员会(美联储,FED)过去10年允许一些银行自由交易实货大宗商品,例如原油、小麦和铜,但禁止受其监管的银行拥有并运作硬资产,除非根据商人银行(merchant banking)条款间接采取这样的做法.

摩根士丹利和高盛在2008年金融危机期间转型为控股公司後,需在五年内达到相关监管要求.但摩根大通2010年7月以17亿美元收购RBS Sempra全球金属和石油业务後,符合监管规定的时间要求变得更紧.

由於铜精矿不在任何衍生品交易所交易,所以美联储批准苏格兰皇家银行(RBS)2008年收购Sempra Commodities时,要求RBS两年内分散投资或关闭该业务.

英国Henry Bath的前途也画上问号,因美联储先前禁止RBS集团(RBS.L)拥有此类资产.

消息人士上月对路透称,美联储尚未明确批准该行经营这块业务.与美联储的谈判还在进行中.

消息人士称,该交易团队十分出名,尽管与该行在伦敦的实货金属交易业务相比可能是小巫见大巫.

JPMorgan Metals & Concentrates至少有三份铜精矿采购合同,对方是Hillgrove Resources(HGO.AX)和Straits ResourcesSRQ.AX运营的澳洲铜锌矿,每年可生产相当於4.3万吨左右的铜和2.3万吨左右的锌.(完)

--编译 王翔琼/程琳;审校 徐文焰/侯向明

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