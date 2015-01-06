摩根大通了结美国一项汇率操纵诉讼 或将支付约1亿美元

路透纽约1月5日 - 美国最大的银行--摩根大通(JPM.N)成为首家了结美国反垄断诉讼的银行，共有12家银行因涉嫌操纵外汇市场而被投资者起诉。

一位熟悉情况的人士称，摩根大通将为此支付约1亿美元。该行律师以及投资者在周一递交给美国曼哈顿地区法院的一封信函中表示，双方已达成和解。

费恩伯格(Kenneth Feinberg)在双方之间的调解促成了和解的达成。

周一的和解还需得到法院批准，和解文件预计将于本月递交法院。

全球监管当局已发起刑事与民事调查，希望厘清银行业者是否操纵了汇率，以牺牲客户和投资者利益为代价提高自身的获利。而2013年的上述诉讼并不是这些调查的一部分。

摩根大通11月同意支付约10.1亿美元，就美国与欧洲监管机关的相关调查进行和解。其他五家银行也另外支付33亿美元达成和解。

在诉讼中，包括费城市、对冲基金与公共退休基金等投资者，指控这12家银行从2003年1月起，利用聊天室、即时讯息与电子邮件，共谋操控WM/Reuters现货收盘汇率。

他们表示，交易员利用诸多昵称交换机密买卖单，利用多种策略技巧定价。

其他被告包括美国银行(BAC.N)、巴克莱(Barclays)(BARC.L)、 法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)、花旗集团(Citigroup)(C.N)、瑞士信贷银行CSGN.VX、 德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)、高盛公司(GS.N)、汇丰控股(HSBA.L)、摩根士丹利(MS.N)、苏格兰皇家银行(RBS.L)以及瑞银集团(UBS)UBSG.VX。

根据诉讼，这12家银行掌控了84%的全球汇市交易市场份额，在98%的美国现货交易中互为交易对手。

摩根大通拒绝表示意见。其他11家银行也不予置评，或未能回覆评论的要求。美国银行、花旗集团、汇丰控股、苏格兰皇家银行与瑞银集团也都在11月与监管机关达成和解。(完)

(编译 徐文焰/陈宗琦；审校 许娜/李春喜)

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