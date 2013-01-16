美国个股: 摩根士丹利推迟发放高收入雇员奖金--消息

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约1月15日 - 三位知情人士周二表示,摩根士丹利 将用三年的时间支付高收入雇员2012年的奖金,这将令物质激励更加契合股东的利益,并增加雇员离职的难度.
其中的一位消息人士称,摩根士丹利将把所有年收入超过35万美元和奖金至少5万美元的雇员的奖金推迟发放.该人表示该措施不适用于零售经纪人.
纽约Steven Hall & Partners公司的总经理Joe Sorrentino说表示,针对高收入者长时间的推迟发放奖金非同寻常,不过或将有更多的银行效仿此做法.
"许多投资者应该对此感到庆幸,不过雇员或不会如此,"她说.
消息还称,2012年奖金的详细信息将在周四传达给雇员,而再过一天摩根士丹利将公布第四季财报.
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。