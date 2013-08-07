《市场热谈》摩根士丹利可能出售商品部门的少数股份

路透纽约8月6日 - 三名了解情况的消息人士周一表示，摩根士丹利 正在研究针对其大宗商品业务的各种选项，出售小部分股份是其中一种可能。大摩这块业务的价值以数十亿美元计。

这块业务包括美国的三家电厂、一个油轮船队的49%股份，以及一家管道和物流企业。这些业务已经出售一年以上。但消息人士说，摩根士丹利并不急于以随便的价格出售，因此也未接近达成一笔交易。

摩根士丹利对于这笔业务的打算一直含糊其辞，但有高管已经表示，所有选项都摆在桌面上讨论。据消息人士透露，尽管当局加大了对华尔街银行商品交易的监管和审视，摩根士丹利也未被施压出售整个大宗商品业务。

不过，关于这块业务承受的资本需求上升和交易利润下滑的压力，以及围绕其在商品衍生品之外的其他商业活动的疑问，摩根士丹利的态度也比对手高盛 和摩根大通 更加坦率。

最关键的监管决策将有待于美国联邦储备理事会(美联储,FED)，美联储预计将于9月之前决定准许摩根士丹利和高盛在多大的范围内，从事金属仓库和油轮等实货商品市场的投资与交易。

9月标准着五年宽限期的结束，此后这两家银行必须达到商业银行的监管规定。此前在金融危机最严重的时期，两者都放弃了独立性(向政府求助)。

美联储是否会迫使摩根士丹利出售商品业务，以及将迫使其出售多少，目前还不清楚。这个截止日期时值根据多德弗兰克金融改革法律，银行也被要求约束自己的风险承担。

“根据这项法律，我们以及整个业界继续购买及交易这些实货资产的能力都将受到约束。坦白地说，过去六个月里，我们已经经历了一个很艰难的阶段，”摩根士丹利执行长戈尔曼6月时表示。

消息人士说，他们不认为监管当局会迫使大摩出售这块业务。美联储不愿就其在这方面的考虑发表评论。

戈尔曼详述了通过资产出售与扩大市场份额，将其他业务回报率提高一倍或甚至两倍的计划，但未就大宗商品交易的回报作出预测。这块业务的股东权益报酬率(ROE)低于5%--不到弥补资本成本所需水平的一半。

戈尔曼表示预计随着交易量回升，商品业务的表现会有改善，“我们在继续研究战略性框架使之符合我们的转变，即由购买实货资产转向侧重交易面。”

他称，商品业务的未来将取决于尚待最终敲定的监管准则。

摩根士丹利拒绝在高管公开言论之外作出评论。上述消息人士因未被授权就此事公开发表意见，均要求匿名。

**意外的喧哗**

尽管这些银行都表示，自己应被允许拥有实货的大宗商品交易资产，因为1999年的一项法律对投行给予了豁免，但目前不清楚，美联储会给予多大范围的许可--尤其是上个月围绕投行在大宗商品中的深度参与，在华盛顿上演了一场意外的激烈争辩。

美国参议院金融委员会就相关问题举行了一场听证会，会上问及银行是否应被允许拥有管道、仓库与其他商业资产，之后一小拨狂热的批评人士增强了迫使银行退出实货交易和投资业务的呼声。

“美联储应该这么做，如果他们不做，那国会就应该做，”商品期货交易委员会(CFTC)的民主党成员Bart Chilton周一表示。

在这场喧哗之中，摩根大通宣布了出售或分拆实货大宗商品交易部门的计划，在此前五年间进行数十亿美元计的收购之后，这是很突然的180度转变。这个决定是在为期几个月的评估之后作出的，而该业务不确定的监管前景在一定程度上也促成了这项决定。

从去年以来，为摩根士丹利商品业务找到买家已经变得更难。除了摩根大通之外，较小型的能源交易机构也在出售，包括Hess Energy Corp 旗下的Hetco以及私人公司Gavilon。

**没有强制出售**

根据摩根士丹利2012年9月致美联储的一封信件，该行仍在讨论落在金融控股公司正常业务范围之外的活动的合规或剥离问题。路透根据信息自由法获得这封信件。

在所有华尔街机构中，摩根士丹利从事实货大宗商品交易的历史最久，其庞大且活跃的大型实货石油和电力交易部门可追溯到1990年代初。2006年，摩根士丹利买进大型的石油港口与运输企业TransMontaigne ，使这块业务发展壮大。

摩根士丹利6月时表示，将通过退出像农产品交易、运输和一些欧洲电力和天然气领域，来削减大宗商品部门。

但面对一个不确定的未来，大摩在石油等核心领域的其他逾75名交易员，有一些也在另谋出路。其欧洲最顶尖原油交易员中的两人--Pasi Siitonen和Simon Hutchinson上个月已经离开，转投商品交易企业Noble Group麾下。

“很长时间以来，大宗商品交易对于那些银行一直都是一块巨大的利润来源，这可追溯到1990年代，”波士顿咨询公司的合伙人James Malick说，“但时移势易，留在这块业务现在对银行已没了吸引力，尤其是实货商品。”这家公司为金融企业提供战略咨询。

Malick指出，根据新的交易规定，银行必需专门留出以冲抵商品衍生品交易亏损的资金数额已经提高两倍。衍生品交易曾是商品交易中获利最丰硕的领域之一，但新增的资本缓冲要求已经削弱这块获利。(完) (编译 隋芬; 审校 李春喜)