大摩CEO去年年薪为1,300万美元

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透4月5日(记者 Lauren Tara LaCapra)---摩根士丹利(MS.N)首席执行官詹姆斯·高曼(James Gorman)2011年的薪酬总额为1,300万美元，比2010年减少14.5%。
摩根士丹利在周四提交给美国证券交易委员会的一份文件中称，高曼去年的薪酬包括270万美元的奖金、940万美元的股票和期权奖励以及80万美元的基本薪金。
2010年，高曼的薪酬总额为1,520万美元，包括390万美元的奖金，1,020万美元的股票奖励以及80万美元的基本薪金。
2011年，摩根士丹利的股价下跌44%，当年最後一个交易日，大摩以每股15.13美元收盘， 账面价值下滑0.2%，至31.42美元。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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