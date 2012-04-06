大摩CEO去年年薪为1,300万美元

路透4月5日(记者 Lauren Tara LaCapra)---摩根士丹利(MS.N)首席执行官詹姆斯·高曼(James Gorman)2011年的薪酬总额为1,300万美元，比2010年减少14.5%。

摩根士丹利在周四提交给美国证券交易委员会的一份文件中称，高曼去年的薪酬包括270万美元的奖金、940万美元的股票和期权奖励以及80万美元的基本薪金。

2010年，高曼的薪酬总额为1,520万美元，包括390万美元的奖金，1,020万美元的股票奖励以及80万美元的基本薪金。

2011年，摩根士丹利的股价下跌44%，当年最後一个交易日，大摩以每股15.13美元收盘， 账面价值下滑0.2%，至31.42美元。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。