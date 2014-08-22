摩根士丹利收购德银北美天然气交易帐户--消息

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透8月21日 - 消息人士周四称，德意志银行(DBKGn.DE)将北美天然气交易帐户售予摩根士丹利(MS.N)。
上述两公司都拒绝置评。
能源新闻门户网站Sparkspread在周四稍早最先报导了该消息。报导未指出交易金额，称未能立即获得细节。
摩根士丹利上月买入德意志银行旗下大宗商品交易帐户；该帐户主要交易煤炭、铁矿石及运费远期合约，此举旨在扩大大宗商品衍生品交易范围。
由于监管更严且获利下降，德意志银行决定退出大宗商品交易，准备出售17个大宗商品帐户，北美天然气交易账户也在其中。德意志银行是德国第一大银行，也是大宗商品前五大金融交易商之一。
此次并购将扩大摩根士丹利的客户群，成为拥有多种终端用户的结构性交易的交易对手。
摩根士丹利的实货交易业务受到美国监管部门更严格的审查，且政界对银行参与大宗商品实货市场交易感到担忧。在这样的背景下，该行扩张衍生品业务。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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