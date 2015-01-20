焦点：美国摩根士丹利营收环境改善 但奖金占比减小

路透1月20日 - 美国投资银行摩根士丹利(MS.N)周二称，今年支付给银行家和交易员的奖金在营收中的占比将降低，即便今年营收环境改善。

该行公布第四季调整后的获利下降，未达到预期，因其减少推迟发放奖金，且市场波动出人意料，损及公司的债券、外汇和商品交易部门。

摩根士丹利过去曾最多推迟约80%的奖金发放。

但该投行上个月表示，将提高及时发放比例，因其财务情况改善，更有能力在薪酬方面与竞争对手看齐。

摩根士丹利周二表示，2015年将把不超过39%的机构证券业务营收派发给员工。执行长戈尔曼(James Gorman)6月曾表示，该比例不超过40%。

该行股价在早盘交易时段一度下跌1.7%。

摩根士丹利和高盛获利图表：reut.rs/1oDTNCW

薪酬支出从40亿美元增至51亿美元，机构证券业务营收的约41%将用于发放奖金。

相比之下，主要竞争对手高盛(GS.N)的类似支出比例为36.8%。

高戈尔曼表示，并不担心因为该比率较低而流失人才。

从原油价格大跌到希腊政治动荡等多方面因素造成市场震荡，令投资者上月选择作壁上观，包括摩根士丹利、高盛在内的美国银行业交易收入因此缩减。

摩根士丹利首席财务官Ruth Porat向路透称，由于油价下挫，该行旗下大宗商品业务当季面临“极大挑战”。

扣除特别项目后，固定收益证券、外汇和大宗商品部(FICC)营收下滑13.7%至5.99亿美元。高盛FICC部门营收减少19%。

由于政府对资金的要求愈加严格，摩根士丹利一直在缩减债市业务的，该行已表示，目前将更多重心放在投资报酬，而非营收。但其经调整后的季度股东权益报酬率(ROE)下跌至4.5%，远低于执行长戈尔曼所要求最低10%的水准。

在该行重要性与日俱增的财富管理业务，营收增长2.4%，至38亿美元。但包含经调整的税前利润率为19%，也低于戈尔曼所设定最低20%的标准。

谘询顾问业务的营收成长8.2%，至4.88亿美元，法律支出则从14忆美元，大幅下降至2.84亿美元。

总体而言，分配给普通股东的获利提升至9.2亿美元，或每股0.47美元，较上年同期的3,600万美元或每股0.02美元明显增加。

据汤森路透I/B/E/S计算，摩根士丹利经调整的获利为每股0.39美元，逊于分析师预估的每股0.48美元。(完)

(编译 张荻/许娜/陈宗琦；审校 张涛/杜明霞)

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