企业并购: 渣打正洽商竞购摩根士丹利的印度私人财富管理部门--消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透孟买2月27日 - 两名熟悉内情的人士周三说,渣打 正在协商买下摩根士丹利 在印度的私人财富管理部门.
消息人士对路透说,有几家印度金融服务公司也有兴趣收购该机构,预计正式竞标进程很快就会展开,但没有透露上述公司的名字.两位消息人士均拒绝具名.
渣打与摩根士丹利对此消息均不愿置评.渣打关注亚洲业务,在印度也有上市.
私人银行苦于监管成本日益高涨,而顾问费却微薄到难以盈利,本案凸显出亚洲财富管理行业整并的趋势.
目前尚不清楚交易价格可能是多少,但是其中一位消息人士说,印度财富管理业务的出脱价格通常是其所管理资产的1.5-2%.但会视其体质而做调整.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。