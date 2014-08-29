《独家新闻》摩根士丹利申请建设天然气出口厂，回归大宗商品业务

台湾经济指标预测--4月25日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透纽约8月29日 - 摩根士丹利 已经悄然提交计划，要建造和运营美国首批压缩天然气出口设施的其中之一。这是该公司重返实货大宗商品市场的第一个迹象，尽管他们将实货原油业务出售。
该公司5月向美国能源部化石能源办公室提交了一份23页的申请，概述了在德州Freeport港附近建设、拥有并运营天然气压缩和集装箱装运设施的计划。该设施计划每年出口600亿立方米压缩天然气(CNG)。
虽然项目规模小于大型的液化天然气(LNG)项目，但突显出摩根士丹利利用自身地位的能力。摩根士丹利是可以拥有和运营原材料制造、存储和运营设施的两家华尔街银行之一，另一家是高盛 。
这也展现了出口国内廉价天然气的一种灵活、新颖的方式。美国利用压裂技术革命生产的天然气数量创下纪录高位，可以出口到加勒比国家替代石油进行发电。
根据申请文件，摩根士丹利计划将压缩天然气出口到多米尼加、巴拿马、危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯和哥斯达黎加，美国与这些国家都有自由贸易协议。摩根士丹利的申请此前未被媒体报道。
摩根士丹利的发言人拒绝对申请文件之外的内容置评。
熟悉该计划的消息人士估计，建设的成本介于3,000-5,000万美元之间，而且对于接收方的投资需求达到最小化。绝大多数支出用于购买数以千计、运输天然气的集装箱。
根据申请文件，自项目获批之后，摩根士丹利将需要12个月完成工厂建设。
申请企业名称为Wentworth Gas Marketing LLC，注册地在特拉华州，该公司在纽约帕切斯也有办公地址，这也是摩根士丹利大宗商品集团Morgan Stanley Capital Group的地址。(完)
(编译 李春喜; 审校 高琦)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。