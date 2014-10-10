热点聚焦：大摩靠客户资金建立私募股权业务

路透10月9日 - 金融改革旨在遏制银行业一味追逐更高利润的动物精神，对此摩根士丹利积极响应。

与其他多数对手不同，摩根士丹利(MS.N)以符合沃克尔规则的架构来建立私募股权业务。沃克尔规则限制银行及员工以自有资金投入私募股权基金，因而也就限制了他们能够分享的获利，也引起一些人的争论，认为这不符合投资者的利益。

而对该行这项策略颇为了解的人士则表示，减少用自有资本对私募股权基金的投入，对摩根士丹利来说是有道理的。在56岁的执行长戈尔曼的领导下，代客理财已经取代债券交易或自营投资等业务，成为该银行的主要利润来源。收取固定服务费而不用冒着风险进行大量投资，要比自营交易更符合戈尔曼的目标，即便后者的回报可能更大。

“在金融服务行业，私募股权业务无疑是最好的业务模式，”Oppenheimer & Co分析师Chris Kotowski称。“人们认为这种业务风险高，但其实不然。不管出现什么情况，基本管理费是旱涝保收的。”

今年摩根士丹利已经通过机构和个人投资者网络，为几个新基金筹资。据消息人士称，除7月完成募集的17亿美元侧重亚洲私募股权基金外，该行还在尝试发行40亿美元的全球基础设施基金，25亿美元的全球房地产基金，以及10亿美元的信贷基金。

路透从要求匿名的消息人士处了解到，摩根士丹利还在考虑成立另一支全球性私募股权基金，目标规模尚未决定。这将是该行2008年以来首次成立这样的私募股权基金。

Kotowski认为，银行只要把3%的资本金投入私募股权基金，而基金的回报为零，由于收取管理费，银行仍可获得24%的税前股东权益报酬率(ROE)。如果基金回报率为10%，那么ROE将达到69%;若回报率为25%,那么加上计提的绩效费，ROE将可达到136%。

“就算基金是零回报，银行也能获得稳健获利，而情况好的时候，上涨空间很大，”Kotowski称。“如果能做的话，这是个好买卖。”

摩根士丹利拒绝对其私募股权业务计划置评。

**沃克尔规则**

吸引机构投资者变得愈发困难，因为沃克尔规则将美国银行业者及其雇员对私募股权基金的投资占比上限设定为3%。这导致一些大型投资者不太愿意将投资于银行下属的基金，因为他们偏爱与投资者“共担风险”的基金经理。

沃克尔规则是2010年多德-弗兰克金融改革法案的一部分，该规则已经促使摩根士丹利的很多美国竞争对手退出私募股权基金，或者不再通过基金来筹集资金。

尽管仍保留私募股权业务，但摩根士丹利必须做出改变以缓解沃尔克规则的影响。比如，路透2012年最先报导，该行现在把更多业绩报酬分给员工。

发展私募股权业务有助于摩根士丹利实现全公司的ROE目标，达到执行长戈尔曼设定的水准--至少10%。

这个目标很难达到，因为新的资本要求对大规模固定收益资产具有惩罚性措施。摩根士丹利目前正在缩减固定收益资产。

去年，经债务估值调整后，摩根士丹利的普通股ROE平均为5%。该数字今年上半年升至9.5%。其中投资管理业务的ROE最高，达到17.7%，摩根士丹利计划将其提高到20%。

摩根士丹利包括私募股权在内业务的正式名称为商业银行和房地产投资业务。在该行投资管理业务管理的3,960亿美元资产中，这块业务约占10%。

这些资金中大多数都募集于金融危机前，早于摩根士丹利从花旗集团(C.N)收购Smith Barney业务。该收购交易帮助摩根士丹利成为拥有全球最大规模经纪团队的资产管理平台。

据知情人士称，从历史上看，摩根士丹利筹集的资金中，散户投资者的资金占比为8-30%。这一比例可能更高，但该人士表示，私募股权资金中来自散户的比例不太可能过半。

当然，摩根士丹利的资产管理业务是一个“开放架构”平台，这意味着该行的经纪人和私人银行家不得鼓励客户优先选购摩根士丹利自己的产品。不过，该业务仍涵盖了美国各地的大量百万富翁和家族企业，使得该行拥有一个在私募股权业界无与伦比的潜在投资者内部网络。

**劲敌高盛**

摩根士丹利的经营计划和其劲敌高盛不同，高盛的战略大致仍集中于将资本投入交易、贷款和投资运作。高盛高层曾说，他们致力于重要性对摩根士丹利而言正在降低的交易业务，且无意缩减。

一直以来高盛都喜欢把资本投入有利可图的渠道运作--包括导致金融危机的抵押贷款押注、2009年初当多数竞争对手仍疲于应对危机时其从事做市商业务、以及赚钱的资本投资，比如在折扣零售商Dollar General收购案扮演的角色。高盛最高管理层出自交易业务，而风险管理部门对该行内部的影响力素来要大过交易员。

反观摩根士丹利，在戈尔曼接掌前，因管理团队较混乱，其战略也显得有些杂乱无章，且在处理金融危机的手法上一直在努力追赶高盛。戈尔曼接掌后，摩根士丹利一直致力于降低业务风险，且侧重营收来源较稳健的生意。

高盛已根据沃克尔规则调整部分私募基金的基金模式，比如路透上周报导，该行正考虑募集一支基础设施新基金。

然在其他领域，该行则通过一家叫Liberty Harbor的商业开发公司，或运用个人投资者帐户，从投资人募资以执行基金结构外的个人交易。它还运用自身资产负债表来从事私募交易，然后将部份股票以组合形式出售给投资人。

**寻找新资金**

摩根士丹利的商业银行和房地产投资业务在今年上半年总计实现5.59亿美元的净营收，较2013年上半年的4.98亿美元增长了12%。

在摩根士丹利庞大的整体收入中，这部门业务的贡献相对很小，在总营收中只占到3%的比例。

并且，该业务所归属的投资管理部门在摩根士丹利的三大业务支柱中也是最小的一块。在机构证券和财富管理所带来的营收中，该业务的贡献约为五分之一。此外，该业务的回报率和利润率是最高的，并且是在诸多部门中唯一一个已经达到了戈尔曼设定的减支目标。目前，该业务的主要任务就是尽可能的成长。

现年51岁的Gregory Fleming目前负责摩根士丹利的投资管理和财富管理业务，他设定的目标是旗下管理资产达到5,000亿美元。

“正如我一再强调的，在投资管理业务中最重要的衡量指标就是表现，”Fleming在今年2月份的一次会议上说道，“如果你取得良好表现，现有客户就会把更多资金交给你掌管，并且你还将通过商业银行和房地产投资部门获得更多新客户。”

摩根士丹利在追求新资金的同时也实现了良好表现。

根据市场研究机构Preqin的数据，摩根士丹利在私募股权领域的五支基金中，有四支都跻身表现最佳的25%之列，第五支基金表现进入26%-50%区间。这五支基金的整体回报表现也不俗，仅排在全球其他四支私募公司之后。

据熟悉情况的消息人士，摩根士丹利最新推出的一支全球私募股权基金的总回报高达27%。另外，该行推出的夹层信贷基金自创建算起，总体回报达到20%，这远超过平均表现水平。（完）

(编译 王丽鑫/杜明霞/张若琪/高琦 审校 郑茵/朱晓军/李爽/田建华)

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