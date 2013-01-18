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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 20:35 BJT

重发-美股业绩: 摩根士丹利第四季录得盈余,法人证券事业营收扩增

(重发以跟上红条)

路透1月18日 - 摩根士丹利 周五公布第四季录得获利,主要由机构投资人(法人)证券业务营收增长所带动.

这家投资银行业者公布持续经营项目的获利为5.73亿美元,每股获利(EPS)0.28美元,上年同期为亏损2.22美元或每股亏0.13美元.

根据汤森路透I/B/E/S数据,分析师原先预期该公司当季每股EPS为0.27美元.(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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